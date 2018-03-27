На президентских выборах 84,1% респондентов однозначно проголосуют за Ильхама Алиева – опрос

БАКУ /Trend/ - 84,1% респондентов опроса «ELS» сказали, что на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года, однозначно проголосуют за Ильхама Алиева.

В преддверии выборов Президента Азербайджана Общественное объединение «Центр независимых исследований «ELS» провело в феврале-марте этого года опрос 1580 респондентов в 68 районах (исключая Нахчыванскую АР и оккупированные районы) страны для оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации, избирательной активности, определения отношения населения к актуальным вопросам.

В ходе представления итогов опроса председатель ОО «Центр независимых исследований «ELS» Ирада Ягубова отметила, что 50,4% населенных пунктов, охваченных опросом - это города, 6,2% – поселки, 43,4% - села.

По ее словам, 49,4% участвующих в опросе респондентов составили мужчины, 50,6% - женщины. 28,7% респондентов представляли категорию в возрасте 18-29 лет, 22,3% - 20-29 лет, 18,8% - 40-49 лет, 16,8% - 50-59 лет, 13,4% - 60 лет и старше. 73,3% респондентов - состоящие в браке, 19,9% - холостые/незамужние, 5,2% - овдовевшие, 1,6% – разведенные лица.

48,3% - лица со средним образованием, 20,7% – со средним специальным образованием, 4,2% - незаконченным высшим образованием, 20,5% - с высшим образованием, 6,3% - не имеющие полного среднего образования.

17,3% респондентов работают в государственном секторе, 21,7% – частном секторе, 15,2% работают на себя, 3,3% – студенты, 11,3% - неработающие пенсионеры, 8,1% - безработные, но ищущие работу, 23,1% - домохозяйки.

94,3% респондентов, оценивая успехи, достигнутые в управлении государством после президентских выборов 2013 года, подчеркнули наличие успехов.

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