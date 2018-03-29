Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду после завершения встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Рухани в расширенном составе с участием делегаций.

Президенты выступили на встрече.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. В первую очередь, хочу поздравить Вас и весь братский народ Ирана с Новруз байрамы, пожелать иранскому народу счастья и благополучия.

Ваш визит имеет очень большое значение. За последние четыре года мы встречались десять раз, и каждая встреча имеет большой смысл, значение. За эти годы ирано-азербайджанские связи достигли самого высокого уровня. Мы обсуждаем вопросы в условиях дружбы и братства. Достигнутые договоренности исполняются.

Сегодня на встрече в узком составе мы говорили об этом. Еще раз хочу сказать, что все достигнутые договоренности исполняются, и это еще больше сближает наши страны. Мы успешно сотрудничаем во всех сферах – политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной. Сотрудничество дает прекрасные результаты. На сегодняшний день подписаны многие двусторонние документы. Они исполняются. Документы, которые сегодня будут подписаны, также откроют новые возможности для нашего сотрудничества. Эти документы в том числе предусматривают нашу совместную работу на Каспийском море, строительство железной дороги Астара-Решт и пр., и конечно, они имеют особое значение для сближения наших стран.

Главный вопрос в том, что мы сотрудничаем искренне. Между нами налажены тесные связи. Межгосударственные связи строятся на здоровой основе. Есть взаимное доверие, и результаты – наглядное проявление данных факторов.

Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Уверен, что визит будет очень успешным и откроет новые возможности для развития ирано-азербайджанских связей.

Президент Ирана Хасан Рухани сказал:

- Господин Президент, я и сопровождающая меня делегация очень рады, что сегодня и завтра будем Вашими гостями и гостями дружественного, братского азербайджанского народа. Эти дни – для нас дни радости и Новруз байрамы, который является общим праздником братских народов.

Ваше превосходительство, желаю Вашему государству и всему азербайджанскому народу успехов. Иншаллах, два великих народа – народы Ирана и Азербайджана впереди ожидают радостные дни и месяцы. Очень рад, что мы являемся свидетелями эффективных результатов проведенных нами в минувшие годы встреч, а также работы, проделанной министрами, совместными комиссиями и послами. Наше сотрудничество на пользу не только двух стран, но и всего региона. Наше партнерство, направленное на прокладку железной дороги Решт-Астара в рамках коридора Север-Юг, которая станет выгодным по стоимости, удобным и коротким путем, принесет пользу обоим государствам и странам региона, даже африканскому и азиатскому континентам. Это свидетельствует о том, что наше сотрудничество служит интересам региона и мира. Начатое нами новое сотрудничество на Каспийском море нацелено на то, чтобы мы максимально использовали этот дар Всевышнего, то есть пользу, которую Каспийское море приносит всем прибрежным странам.

На самом деле, результатом непринятия такого решения является то, что это огромное богатство остается неиспользованным. Мы не являемся сторонниками того, чтобы трудовые ресурсы, или деньги, либо инвестиции или богатства оставались без применения. Мы можем получить выгоды от этих инвестиций путем взаимных усилий и сотрудничества, и оба народа станут свидетелями того, что Каспий является морем развития, мира и дружбы. Это море еще более укрепляет наши братские связи. Взаимное инвестирование и некоторые проекты, которые завтра будут открыты, свидетельствуют о том, что оба государства намерены предпринять шаги, направленные на расширение отношений, развивать наши двусторонние и многосторонние связи. Мы поддерживаем расширение связей между двумя странами в области науки, культуры, высшего образования и развитие туризма. У нас схожие и близкие взгляды на обеспечение мира и безопасности в регионе и во всем мире. Мы намерены использовать это, и хотим увидеть установление прочного мира и безопасности в регионе, а также на всей планете. Желаю, чтобы мы стали свидетелями постоянного развития наших отношений в политической, экономической, культурной сферах, а также в плоскости региональных и международных связей.

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