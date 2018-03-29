Азербайджан закрепил за собой статус моста между Западом и Востоком - посол Мексики

29 марта 2018 23:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на протяжении многих лет укрепляет свой статус моста между Западом и Востоком. считает посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

"Это подтверждается и тем, что страна стала кратчайшим для Китая транзитным путем в Европу, построив железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан сократил время транспортировки грузов из Китая в Европу до 12 дней, и это не может не отразиться позитивно на экономическом положении всего евразийского континента", - сказал Trend Лабардини.

Он отметил, что проекты регионального и мирового масштаба, над которыми Азербайджан работает в настоящее время, вызывают восхищение не только в регионе, но и за его пределами.

"Что касается внутренней экономики Азербайджана, мы с радостью наблюдаем за ее укреплением и развитием, и действиями, предпринимаемыми правительством страны, для беспрерывного развития и движения страны вперед", - сказал посол.

(Автор: Али Мустафаев)

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