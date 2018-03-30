Али Гасанов: Цель антиазербайджанских сил – создать противостояние и нарушить стабильность в стране (ФОТО)

30 марта 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Те, кто, находясь в Азербайджане, поддерживает ругающуюся оппозицию, и, приписывая ее безнравственные поступки правительственным кругам, пытается создать противостояние во властной команде, наиболее всего являются представителями вредоносной нравственности. В выступлениях тех, кто сначала пытался казаться примирителем, начала вырисовываться реальность: их цель не просто Президент и члены его семьи, его команда, я как один из членов этой команды.

Об этом, выступая в пятницу на «круглом столе» на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и солидарность медиа против негативных явлений», сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Али Гасанов: Обеспечивать свою комфортную жизнь, ругая Азербайджан, значит потерять человеческий облик
Политика 21 марта 16:14
Али Гасанов: СМИ должны быть внимательными, чтобы не нарушать требования Избирательного кодекса (ФОТО)
Политика 19 марта 13:08
Али Гасанов: Азербайджан успешно завершит 2018 год (ФОТО)
Политика 17 марта 15:51
Али Гасанов: Корни армянского сепаратизма находятся не внутри, а вовне
Политика 15 марта 21:05
Али Гасанов: Если каждому народу будет предоставлено право на самоопределение, то этнический сепаратизм станет непреодолимым процессом в мире
Политика 15 марта 18:51
В Баку отметили 15-летний юбилей Совета печати Азербайджана (ФОТО)
Политика 14 марта 20:40
Али Гасанов: Потеря чувства патриотизма - страшная национальная трагедия
Политика 14 марта 19:27
Али Гасанов: Представители партий с неизвестными источниками финансирования не имеют права критиковать и обвинять кого-либо
Политика 10 марта 14:16
Али Гасанов: Сбежавших из Азербайджана лиц настраивают против страны
Политика 10 марта 13:52
Али Гасанов: Никто и никогда не сможет победить азербайджанское государство
Политика 10 марта 11:22
Али Гасанов: Азербайджан налаживает мост между Израилем и мусульманским миром
Политика 5 марта 10:44
Али Гасанов: Главная задача диаспоры - донести до мирового сообщества правду об Азербайджане
Политика 27 февраля 18:08
Али Гасанов: Азербайджан намерен начать правовые процедуры против организаторов и исполнителей кампании по дискредитации страны
Политика 14 февраля 14:51
Али Гасанов: Распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов полностью соответствует Конституции и законодательству Азербайджана
Политика 5 февраля 16:42
Али Гасанов: Внеочередные президентские выборы в Азербайджане ставят задачи перед профсоюзами
Политика 5 февраля 12:18
В Азербайджане в прошлом году новыми квартирами обеспечены более 12 тыс. вынужденных переселенцев
Общество 31 января 19:14
Али Гасанов: Политика кругов, желающих подчинить своему влиянию азербайджанские медиа, потерпела крах (ФОТО)
Политика 30 января 11:52
Али Гасанов: Офис ОБСЕ по свободе медиа не должен проявлять тенденциозный подход в отношении Азербайджана
Политика 13 января 16:39