Али Гасанов: Цель антиазербайджанских сил – создать противостояние и нарушить стабильность в стране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Те, кто, находясь в Азербайджане, поддерживает ругающуюся оппозицию, и, приписывая ее безнравственные поступки правительственным кругам, пытается создать противостояние во властной команде, наиболее всего являются представителями вредоносной нравственности. В выступлениях тех, кто сначала пытался казаться примирителем, начала вырисовываться реальность: их цель не просто Президент и члены его семьи, его команда, я как один из членов этой команды.

Об этом, выступая в пятницу на «круглом столе» на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и солидарность медиа против негативных явлений», сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.