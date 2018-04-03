Азербайджанская делегация примет участие в Конференции по международной безопасности в Москве

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым примет участие в VII Конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве 4-5 апреля, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

На международной конференции, организованной министерством обороны РФ, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности, региональные особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств и ряд других вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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