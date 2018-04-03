Болгария и Азербайджан обсудят вопросы расширения сотрудничества в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра туризма Болгарии Ирена Георгиева посетит Баку для участия 5-7 апреля в 17-й Азербайджанской международной выставке "Туризм и путешествия" (AITF 2018), говорится во вторник в сообщении министерства культуры и туризма Азербайджана.

В рамках визита планируется встреча Георгиевой с министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым.

Во время встречи будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в сфере туризма между Болгарией и Азербайджаном и обеспечения взаимного туристического потока.

Как известно, в соответствии с соглашением, достигнутым президентами Азербайджана и Болгарии в рамках переговоров об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией, с 16 января 2018 года начали осуществляться полеты низкобюджетной авиакомпании Buta Airways.

С этой целью на 17-й Азербайджанской международной выставке "Туризм и путешествия" (AITF 2018) будет продемонстрирован туристический потенциал Болгарии и существующие туристические возможности.

В то же время Болгария в этом году стала официальным партнером 17-й Азербайджанской международной выставки "Туризм и путешествия" (AITF 2018).

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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