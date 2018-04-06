Общественно-политическая обстановка в Азербайджане, активность избирателей полностью позволяют провести демократические и прозрачные президентские выборы - промежуточный отчет

БАКУ /Trend/ - Результаты мониторинга, проведенного Избирательным штабом Ассоциации содействия развитию гражданского общества в Азербайджане (АСРГОА), показывают, что общественно-политическая обстановка в преддверии президентских выборов, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля, активность избирателей, действующее законодательство и другие факторы, полностью позволяют провести в стране демократические и прозрачные выборы.
Избирательный штаб Ассоциации содействия развитию гражданского общества в Азербайджане представил промежуточный отчет в связи с президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля.
Глава Избирательного штаба Магеррам Зульфугарлы отметил, что отчет охватывает период с 5 февраля по 6 апреля 2018 года.
По его словам, в отчете отражены результаты мониторингов «Общественно-политическая атмосфера», «Свобода слова и печати», «Свобода собраний», «Выдвижение, регистрация кандидатов», «Списки избирателей, деятельность избирательной администрации» и «Агитационно-пропагандистская кампания».
Зульфугарлы отметил, что в указанный период новости о выборах в независимых газетах составили 13,27% от общего числа новостей, независимых телеграфных агентствах - 13,65%, государственных газетах – 17,62%, оппозиционных газетах – 9,84%.
В отчете говорится, что деятельность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по подготовке и проведению выборов можно оценить как удовлетворительную. Вся проведенная ЦИК работа была осуществлена своевременно и в сроки, указанные в Программе деятельности. ЦИК провел ряд мероприятий, посвященных просвещению о выборах, издал и распространил различные пособия, плакаты о выборах.
Кампания по выдвижению кандидатов в Президенты Азербайджана и сбору подписей была проведена в соответствии с требованиями Избирательной комиссии, и вмешательств извне не зафиксировано. В предвыборный период никаких проблем в сферах свободы собраний, свободы слова и печати не наблюдалось. Никаких фактов о каком-либо вмешательстве или давлении на работу СМИ и журналистов зарегистрировано не было. Каких-либо вмешательств или препятствий деятельности по просвещению о выборах, мониторингу и подготовке к проведению наблюдений, встречам с избирателями в столице и регионах и организации мероприятий также не наблюдалось.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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