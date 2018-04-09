Бакинская конференция Движения неприсоединения показала значимость Азербайджана в международной политике - депутат

9 апреля 2018 08:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку под председательством Азербайджана 18-й конференции министров стран-участниц Движения неприсоединения показывает, что Азербайджан стабильно развивается и является важным международным игроком. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Он отметил, что выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на конференции, его послания миру имеют большое значение для решения важных задач, беспокоящих сегодня международную общественность.

Депутат подчеркнул, что в итоговом документе конференции подчеркивается большая угроза для мира нерешенности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также захватнической политики, которую продолжает Армения против Азербайджана и неприменения против нее санкций, и это еще раз свидетельствует о том, что уже многие государства мира требуют положить конец двойным стандартам. В этом аспекте еще раз была поддержана справедливая позиция Азербайджана, которую он занимает в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «Это еще раз подтверждает, что Азербайджан проводит правильную политику», - сказал он.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку прошла промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку приняли участие более 800 участников.

В конференции приняли участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателей при Движении, особо приглашенные в качестве гостя страны и организации.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В заключительном документе конференции министров отражен вопрос по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В документе подчеркивается, что нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу международному миру и стабильности и должен быть решен на основе принципов международного права и в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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