Йеменский блогер, незаконно посетивший Нагорный Карабах, не включен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана

10 апреля 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Йемена, блогер Нада Ахмед Алт Аль-Нахди обратился с письмом в МИД Азербайджана, попросив не включать его в список нежелательных лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, сообщили во вторник в МИД.

В письме к МИД блогер выразил уважение к законам, суверенитету и территориальной целостности в рамках международно признанных границ Азербайджана.

Отметив, что не был заранее информирован о последствиях незаконного визита, блогер подчеркнул, что визит на оккупированные Арменией азербайджанские территории никоим образом не служит целям поощрения незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и принес извинения правительству и народу Азербайджана за поездку на оккупированные территории.

В своем письме блогер также отметил, что в будущем он воздержится от подобных поездок на оккупированные территории Азербайджана.

Обращение йеменского блогера было изучено в соответствующем порядке и принято решение не включать его имя в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.
Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в "черный список" МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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