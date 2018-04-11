В Кишиневе проходит голосование на выборах президента Азербайджана

Голосование на выборах президента Азербайджана проходит в среду в Кишиневе. Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана.

Избирательный участок с 8.00 работает в Кишиневе — в Посольстве Азербайджана в Молдове.

"Процесс голосования проводится в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным кодексом и другими законодательными актами Азербайджанской Республики в данной сфере. Для граждан, обладающих правом голоса, в избирательном участке созданы все условия для их голосования. В настоящее время голосование продолжается", — отметили в пресс-службе посольства Азербайджана в Молдове.

Там добавили, что в голосовании принимают участие азербайджанские дипломаты, аккредитованные в Молдове и Румынии, члены их семей, граждане Азербайджана, временно проживающие и находящиеся в командировке в Республике Молдова.

Всего по Молдове зарегистрировано 174 избирателя. Из них к 10.00 проголосовало 22 человека.

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