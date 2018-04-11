Явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане на 17:00

11 апреля 2018 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - По результатам на 17:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 69,93 процента, то есть 3 716 135 избирателей, сообщили в среду в информационном центре «Выборы» ЦИК страны.

Самая высокая активность избирателей на проходящих сегодня президентских выборах в Азербайджане наблюдалась в 14-м Хазарском избирательном округе. В этом округе из 51 117 избирателей в голосовании приняли участие 40 588 (79,4 процента) человек.

Самая низкая активность на указанное время наблюдалась в 30-м Сураханском первом избирательном округе, где из 37 205 избирателей в голосовании приняли участие 19 224 (51,67 процента) человек.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

Информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании информационный центр секретариата ЦИК предоставит также в 19:00.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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