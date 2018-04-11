Азербайджанские военнослужащие участвуют в голосовании на выборах Президента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения участия личного состава азербайджанской армии в голосовании на выборах Президента Азербайджана, на закрытых избирательных участках, созданных в воинских частях и учреждениях министерства обороны утром 11 апреля начался процесс голосования, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду.

Были приняты все необходимые меры и полностью выполнены требования законодательства и Избирательного кодекса для обеспечения прозрачности и проведения выборов на высоком уровне на участках, действующих на территории воинских частей.

Для обеспечения участия в голосованиях тех избирателей, которые находятся на боевых дежурствах в подразделениях, расположенных на передней линии и в сложных горных условиях, используются переносные избирательные урны.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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