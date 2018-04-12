Президент Ильхам Алиев: Открытие мечети Гаджи Джавад как первое мероприятие после президентских выборов - наглядный пример отношений между государством и религией (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Открытие мечети Гаджи Джавад как первое мероприятие после президентских выборов является наглядным примером отношений между государством и религией. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече в четверг с членами религиозной общины мечети Гаджи Джавад, принимая участие в открытии нового здания этой мечети в Ясамальском районе Баку.

«Поздравляю вас с открытием нового здания мечети Гаджи Джавад. Это прекрасное событие, прекрасная мечеть. Мечеть построена в традиционном архитектурном стиле Азербайджана. Ее внутреннее оформление, внешний вид радуют глаз. Вы, представители общины мечети Гаджи Джавад, хорошо знаете, что прежнее здание мечети уже находилось в непригодном состоянии. Этот вопрос возник тогда, когда вокруг мечети начали вестись созидательные работы, создаваться общественные зоны, дорожные узлы, мечеть находилась в непригодном, можно сказать, аварийном состоянии. После того, как я об этом узнал, то сразу же распорядился, чтобы вблизи мечети Гаджи Джавад было построено новое здание для нее, и новому зданию было дано название Гаджи Джавад. Потому что эта мечеть - мечеть Гаджи Джавад, просто новое ее здание», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что мечеть за короткое время была построена и сегодня передается в пользование верующих. «Это прекрасный архитектурный памятник. Построен минарет. У прежней мечети минарета не было. Построено административное здание для управления, благоустроена прилегающая территория. По предоставленной мне информации, в мечети одновременно могут совершать молебен 500, а может и 600 человек», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что мечеть построена за счет государственных средств. «Как вы знаете, за последнее время все наши исторические мечети капитально отремонтированы государством и построены новые мечети. Среди них Бибиэйбатская мечеть, мечеть Тезепир. Сейчас вокруг мечети Тезепир ведутся большие созидательные работы. Вы хорошо это знаете. Потому что мечеть Гаджи Джавад располагалась на той территории. Расчищается территория перед ней, здесь будет разбит большой парк, создана дорожная инфраструктура. Капитально отремонтированы другие наши исторические мечети: мечеть Аждарбей, затем Шамахинская Джума мечеть, которая является одной из древнейших мечетей Кавказа и была построена в 743 году. Недавно в Шамахинском районе, в селе Демирчи была капитально отремонтирована еще одна древняя мечеть. Она тоже приходится на тот период. Большим историческим проектом была полная реконструкция религиозно-исторического комплекса "Имамзаде". Мы, сохранив древнее место для молебна, построили новую мечеть. Там тоже построены общественные здания, благоустроена прилегающая территория. Несколько лет назад в Баку по моей инициативе была построена мечеть Гейдара, это прекрасная, величественная мечеть", - сказал глава государства.

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