Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджана.

"Уважаемый господин Президент. От всей души желаю Вам больших сил, успехов и достижений на высшем государственном посту в новый период президентства.

Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана. Мы намерены вместе расширять наши двусторонние отношения. Азербайджан и в будущем всегда может рассчитывать на поддержку Германии в процессе реализации намеченных реформ.

Мы надеемся на продолжение сотрудничества с Вашей страной в составе таких структур, как ОБСЕ и Совет Европы, и с удовольствием готовы приложить усилия для дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном и Европейским союзом», - говорится в поздравлении.

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