Гейдар Алиев приложил огромные усилия для направления Азербайджана на путь мультикультурализма - завкафедрой МГЛУ

21 апреля 2018 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев приложил огромное количество сил к тому, чтобы повернуть Азербайджан со стези национализма на путь мультикультурализма.

Об этом, как передает “Россия-Онлайн”, сказал заведующий кафедрой исторических наук Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Владимир Корнеев, выступая в рамках первого этапа конференции «Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности» в МГЛУ. Мероприятие организовано по инициативе Азербайджанского университета языков.

“Гейдар Алиев взял лучшее от советской национальной политики, в основе которой лежал постулат о дружбе народов. Взяв на себя ответственность за судьбу Азербайджана, Гейдар Алиев приложил огромное количество сил к тому, чтобы повернуть страну со стези национализма на путь мультикультурализма”, - сказал он.

Историк и общественный деятель Манаф Агаев в свою очередь отметил, что эта позиция схожа с извечной позицией русского государственного строения. В частности, он привел слова русского философа Ивана Ильина, который писал: «Не искоренить, не поработить чужую кровь, не задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать возможность трудиться и молиться по-своему, и лучшее отовсюду вовлечь в государственное и культурное строительство».

Он отметил, что результатом последовательной политики Гейдара Алиева стало не только бурное развитие молодого государства, но и создание базы для прочных дружеских отношений с соседями.

«Гейдар Алиев всегда был уверен, что отношения с Россией важны для Азербайджана в любом контексте и в любое время, — особо отметил Манаф Агаев. – Мы не просто близкие соседи. Нас объединяет общая история, наши судьбы тесно переплетены. И хотя мы разные, каждая сторона научилась уважать другую. Это и есть главное богатство – традиции уважения и терпимости, благодаря которым связи между нами никогда не прерываются, а диалог остается постоянным».

Успех межгосударственного диалога эксперты видят еще и в том, что Россия и Азербайджан в выстраивании своей национальной политики опирались на естественный опыт мирного многовекового проживания различных народов на одной территории. В то время как в Европе попытались воплотить в жизнь голую теорию толерантности.

«Крах, который потерпели при этом страны Запада, был закономерным, — уверена руководитель центра РАД, политолог Наталия Красовская. – Там пошли по пути предоставления мигрантам экономических и социальных привилегий. И совершенно напрасно. Результат – напряженность в обществе, рост преступности, целые кварталы, живущие на пособие. Нужно было брать за пример опыт России или Азербайджана. Гейдар Алиев сумел в крайне смутные для страны времена заложить основу сильного многонационального государства, сохранив самобытность культуры и усилив ценности азербайджанского народа».

Культурный и межконфессиональный диалог, подсказанный самой жизнью, продолжает скреплять дружеские отношения, выстроенные между Россией и Азербайджаном и сегодня, причем – в самых разных сферах взаимодействия. О высоком уровне сотрудничества в образовании на конференции рассказал заведующий НИЛ «Центр Россиеведения» АУЯ, профессор Мамед Алиев, который особо подчеркнул интенсивность межрегиональных контактов в формировании совместных университетских проектов. В свою очередь руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев в своих комментариях не раз говорил о глубоких связях между театрами, музеями и библиотеками, спортивными школами и медицинскими учреждениями.

«Самое же главное – что разумная национальная политика, построенная на диалоге культур, позволяет России и Азербайджану снижать напряжение на Южном Кавказе, осваивать вместе территорию Прикаспия. Партнерские, дружеские отношения между нашими странами означают стабильность для целого региона. А пример, который подают Россия и Азербайджан в соблюдении межконфессионального и межнационального мира, я уверен, вдохновит и другие страны последовать этим путем», — сказал депутат.

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Azernews Newspaper
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