Происходящие в Армении события - результат очень серьезных ошибок – депутат

23 апреля 2018 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Происходящие в последние дни в Армении события - результат очень серьезных ошибок, допущенных еще в 1991 году, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что пока эти ошибки не будут устранены, такие кризисы очень серьезно будут сотрясать Армению.

"И это чревато для Армении большими трагическими последствиями. Претензии Армении на земли соседних государств, политика строительства государства и общества под видом цивилизованного, но со средневековым мышлением в результате приведут к ещё большему оттоку населения, превращению страны в марионетку внешних сил и серьезному сопротивлению общества против властей", - сказал Мирзазаде.

Сегодня протестующие на улицах Еревана - это молодежь, желающая нормальной жизни, отметил он. "Она хочет жить в нормальных отношениях с соседними государствами, без войны. Армянская молодежь не хочет, чтобы преступник Саргсян, руки которого в крови ни в чем не повинных мирных жителей Ходжалы, продолжал оставаться у власти. Люди, которые сегодня протестуют в Армении, не хотят тратить жизнь на войну, жить в нищете. Ереванские события показывают, что после этого Арменией не получится управлять по старым правилам», - сказал депутат.

Отметим, что акции протеста против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля.

(Автор: Самир Али)

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