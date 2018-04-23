МГ ОБСЕ призывает стороны нагорно-карабахского конфликта к снижению напряженности на линии соприкосновения (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны нагорно-карабахского конфликта к принятию неотложных мер для снижения напряженности на линии соприкосновения войск, говорится в заявлении сопредседателей в понедельник.

“В свете недавних политических событий в регионе и возможности эскалации на линии соприкосновения, сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркивают критическую важность уважения режима прекращение огня в это чувствительное время и, в частности, призывают оставить в тылу фронта тяжелое вооружение", - говорится в заявлении.

Сопредседатели призывают стороны конфликта принять неотложные меры для снижения напряженности и с нетерпением ожидают встречи со сторонами как можно скорее для возобновления интенсивных переговоров, чтобы найти долгосрочное и мирное решение конфликта, отмечается в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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