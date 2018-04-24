Эльхан Алескеров: Успешная политика Президента Ильхама Алиева привела к уходу Саргсяна

24 апреля 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, после отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, которая последовала после массовых акций неповиновения, многие обозреватели обсуждают причины столь быстрого его ухода с поста. Очевидно, что массовые требования о его уходе были связаны не только с тяжелым социальным положением населения, безработицей и коррупцией, но и отсутствием способности противодействовать успешной внешнеполитической деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он проиграл лидеру Азербайджана на всех площадках, будь то политика или экономика, международные отношения или военное строительство. Саргсян потерял последний шанс остаться у власти в Армении, когда ему была предоставлена возможность сесть за стол переговоров с Президентом Азербайджана и урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт после военных столкновений апреля 2016 года.

Однако, несмотря на очевидное приближение развязки, Саргсян ошибочно считал себя победителем и уклонялся от процесса мирного урегулирования конфликта. Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Иреван - историческая азербайджанская земля и азербайджанцы должны вернуться на свои исторические земли, породило в Армении страх и истерию.

Прозвучавшее из Баку заявление переполнило чашу терпения населения Армении, которое выступило не только против назначения премьер-министром страны Сержа Саргсяна, постоянно проигрывающего Президенту Азербайджана, но и против возглавляемого Саргсяном "карабахского клана". Последние прославились в Армении воровством в дубайских супермаркетах и драками в парламенте, решая проблемы возврата карточного долга кулаками. Многие члены "карабахского клана" – это криминальные элементы, на совести которых не только кровь азербайджанцев, но и многочисленные преступления в самой Армении, чего им не простят ни азербайджанцы, ни армяне. Практически все они имеют полублатные клички воров в законе, а сам Саргсян был назван в народе «чебурашкой».

Подав в отставку, Саргсян оставил в наследство новому руководству страну, связанную «по рукам и ногам» политикой сохранения статуса-кво и идеями удержания оккупированных территорий Карабаха. Современная Армения утратила элементы своей независимости, растратила «впустую» свои ресурсы и проиграла Азербайджану в экономической сфере и находится вне реализуемых глобальных транспортных и энергетических проектов.

Даже политика заселения Карабаха повисла «в воздухе», а огромные финансовые средства, выделенные зарубежной диаспорой, разграблены самим же "карабахским кланом". И виновата в этом группа возглавляемых Саргсяном карабахских армян, которые достигли высокого положения, богатства, власти не только в Армении, но и в России и в других местах. Небезызвестный генерал Тер-Тадевосян в одном из своих интервью заявил, что отрицательная черта карабахских армян в том, что они не стремятся к мирному труду.

Ныне оккупированные азербайджанские территории Карабаха представляют огромный военный концентрационный лагерь, куда иначе как принуждением никого не загонишь. По оценкам независимых наблюдателей, там проживает лишь 50 тысяч армян. Это всего одна треть армяноязычного населения, проживавшего в Карабахе в период нахождения в составе Азербайджана.

Над головами населения Армении висит дамоклов меч безысходности. Армяне подсознательно находятся в ожидании военной развязки в Карабахе с прогнозируемым печальным исходом. Сегодня Армения стоит на важном историческом распутье во взаимоотношениях с Азербайджаном, и у Еревана существуют две стратегические альтернативы:

1. Положить конец правлению «карабахского клана», возбудить уголовное дело по фактам убийств Саргсяном мирных армян и азербайджанцев, вывести оккупационные войска и урегулировать нагорно-карабахский конфликт с Азербайджаном в рамках признания его территориальной целостности, предоставления самой высокой автономии для карабахских армян и получения экономических преференций для начала обустройства реально независимой Армении.

2. Произвести косметические изменения в Ереване, сменить «шило на мыло», способствовать приходу к власти более радикальных групп, продолжить конфликт с Азербайджаном и не имеющую перспектив политику реализации бредовых захватнических идей «миацума» оккупированных территорий, которая рано или поздно приведет к войне в условиях наличия у населения синдрома приближающегося поражения в Карабахе.

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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