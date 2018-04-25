Серж Саргсян ответит перед трибуналом за Ходжалинский геноцид - депутат

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Садыхов верит, что Серж Саргсян ответит перед трибуналом за Ходжалинский геноцид, пролитую там кровь стариков и детей.

Как сказал Trend депутат, история показывает, что военные преступники, руки которых обагрены кровью невинных людей, не останутся безнаказанными.

«В первую очередь их наказывает сам народ, затем возглавляемая ими армия, а затем международный трибунал. Саргсян полагался на свою армию, с большой гордостью признавался в совершении Ходжалинского геноцида и делал все для того, чтобы продолжить самоуверенную преступную деятельность», - сказал Садыхов.

По его словам, сегодня экономика Армении находится в плачевном состоянии, у Саргсяна «большие заслуги» в обнищании населения, в том, что страна находится в изоляции.

«Народ уже призвал его к ответу, армия выступила против него и отстранила от власти. Но это лишь начало его наказания», - добавил депутат.

Отметим, что 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку. Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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