Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)

25 апреля 2018 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.

В аэропорту Эсенбога в Анкаре, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства провожали вице-премьер Турции Фикри Ишык и другие высокие представители государства и правительства.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал почетный караул.

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