В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Президент Словении Борут Пахор поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики, передаю наилучшие пожелания во имя развития и благосостояния Вашей страны.

Желаю Вам новых успехов на высшем государственном посту.

Уверен, что дружественные связи между Республикой Словения и Азербайджанской Республики и впредь будут развиваться во всех сферах. Верю, что в результате наших совместных усилий всестороннее сотрудничество между нашими странами и народами будет еще больше развиваться во имя сохранения мира и стабильности на международной арене", - говорится в поздравлении.

Почетный консул Aзербайджана в штате Нью-Мексико США Aрт Макхаффи поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

С чувством гордости вспоминаю годы сотрудничества с Вами в рамках проекта ранней нефти в Азербайджанской международной операционной компании (AМОК.) Всегда считая превыше всего интересы Азербайджана, Вы проявляли заботу о начале деятельности АМОК и успешном выполнении поставленных перед ней задач.

Проект ранней нефти был пилотным проектом, доказывающим, что западные нефтяные компании могут успешно действовать в Азербайджанской Республике. Этот проект создал условия для успешного привлечения в Азербайджан инвестиций, сыграл чрезвычайно важную роль в сдаче в полномасштабную эксплуатацию месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» в период руководства республикой Вашим отцом Его превосходительством Гейдаром Алиевым, а затем в период Вашего президентства, привлечении в Азербайджан иностранных инвестиций для реализации таких проектов, как основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, «Шахдениз» и «Южный газовый коридор». Доходы, полученные от нефтегазовой промышленности, придали импульс стремительному развитию азербайджанской экономики, включая сферы финансов, имущества, телекоммуникаций и другие обслуживающие сферы.

По завершении моего назначения в рамках проекта ранней нефти в 1997 году мне пришлось уехать из Азербайджана. Впоследствии я вновь посетил Вашу страну в 2004, 2006, 2009, 2011 и 2014 годах. В каждый свой приезд я вижу еще большее по сравнению с прошлым разом экономическое развитие и, в целом, позитивную трансформацию страны. Также очень рад инвестициям, вкладываемым Государственным нефтяным фондом Азербайджана для будущих поколений.

Для меня большая честь с 2010 года осуществлять деятельность в качестве почетного консула Азербайджанской Республики в американском штате Нью-Мексико. Выражаю Вам признательность за то, что Вы создали для меня возможность служить интересам Азербайджанской Республики. За годы моей работы почетным консулом между Азербайджанской Республикой и штатом Нью-Мексико налажено прочное и взаимовыгодное сотрудничество. Законодательный орган штата Нью-Мексико принял многочисленные резолюции, поддерживающие стратегическое партнерство Азербайджана и США, территориальную целостность Азербайджана, а также осуждающие армянскую оккупацию азербайджанских земель и политику этнической чистки, проведенную против азербайджанцев, в том числе геноцид, совершенный в Ходжалы. В течение этого времени я проводил встречи с официальными представителями штата Нью-Мексико, выступал с лекциями об Азербайджане на различных общественных мероприятиях. Организовывал обмены в области торговли, культуры, а также образования. В январе 2018 года я участвовал в принятии Палатой представителей Нью-Мексико исторической резолюции в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Еще раз поздравляю Вас, желаю больших успехов в новый срок президентства. Понимаю, что у Вас очень напряженный рабочий график, однако быть принятым Вами во время очередного визита в Баку было бы большой честью для меня», - говорится в поздравлении.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер и генеральный исполнительный директор Koнгресса Роберт Зингер поздравили Президента Ильхама Алиева.

«От имени Всемирного еврейского конгресса, представляющего еврейские общины и организации более чем в ста странах мира, очень рады поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Мы всегда высоко ценили Вашу постоянную поддержку еврейской общины в Азербайджане. Как было сказано Вами на нашей последней встрече в Баку, у азербайджанского и еврейского народов долгая история дружбы, между двумя странами существуют связи высокого уровня. Уверены, что прочные двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль будут развиваться и впредь.

Еще раз поздравляем Вас с победой на выборах. С нетерпением ждем дня, когда сможем лично передать Вашему превосходительству наши приветствия и поздравления», - говорится в поздравлении.

Председатель Объединения интеллигенции азербайджанцев Грузии Новруз Байрамов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Объединение интеллигенции азербайджанцев Грузии, как и все азербайджанцы мира, радуется и от души приветствует переизбрание Вас Президентом Азербайджанской Республики.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, продолжая стратегию развития, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, Вы снискали славу нашей Родине на международной арене, принесли мир и спокойствие азербайджанскому народу. Ваша убедительная победа на выборах еще раз наглядно доказывает это. Aзербайджанский народ счастлив, что у него есть такой решительный лидер, как Вы.

Мы уверены, что Вы и впредь будете делать все возможное для установления мира и спокойствия на планете и в Вашей стране.

Господин Президент, еще раз поздравляем Вас с этой убедительной победой, желаем крепкого здоровья и новых успехов в высшей государственной деятельности», - говорится в поздравлении.

Председатель Ассамблеи азербайджанской и украинской интеллигенции, доктор исторических наук Фархад Туранлы поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю больших успехов в высшей государственной деятельности. Уверен, что это историческое событие станет началом нового периода прогресса в экономическом, социальном, политическом развитии Азербайджана и расширении его международных связей. B этот новый период в наших учебных заведениях на основе национальных ценностей будут шире пропагандироваться и глубже изучаться история, язык, культура, география Азербайджана, образование и наука поднимутся на уровень современных требований. Представленность в новом правительстве согласно Вашим распоряжениям сильных и молодых специалистов заслуживает одобрения.

Патриотически настроенные азербайджанцы, осуществляющие научно-общественную деятельность в зарубежных странах, верят, что под Вашим руководством Азербайджан продолжит завоевывать большие успехи, Азербайджанская армия благодаря отважным военным и современному вооружению, опираясь на Конституцию и волю народа, скоро добьется восстановления территориальной целостности нашей страны. Заверяю Вас в том, что мы усилим нашу диаспорскую и лоббистскую деятельность, и впредь будем достойно отстаивать национальные интересы нашей Родины – Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.