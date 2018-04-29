Визит Президента Ильхама Алиева в Великобританию свидетельствует об авторитете Азербайджана на международной арене - депутат

29 апреля 2018 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уже стало традицией, что свой первый официальный визит после выборов Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает в Турцию, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

"Каждый раз после выборов Президент Азербайджана в первую очередь совершает визит в Турцию, а Президент Турции в Азербайджан. Это является показателем дружбы и братства. Подписанные в рамках визита важные документы о сотрудничестве между двумя странами будут способствовать дальнейшему укреплению межгосударственных отношений", - сказал депутат.

Коснувшись визита Президента Ильхама Алиева в Великобританию, депутат отметил, что этот визит стал ударом по тем, кто проводит антиазербайджанскую кампанию.

"Это еще одно подтверждение победы Президента Ильхама Алиева. Этот факт является свидетельством положительной оценки, признания результатов выборов в Азербайджане мировыми лидерами, ведущими государствами. Сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией находится на высоком уровне. Это - успех внешней политики Президента Азербайджана и говорит об авторитете нашей страны на международной арене", - сказал депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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