Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы

29 апреля 2018 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.

Президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах. Ненад Лалович подчеркнул, что соревнования Формула 1 в Баку организованы на высоком уровне. Он с удовлетворением отметил, что Азербайджан входит в число самых передовых стран в борьбе.

Отметив, что Азербайджан стал местом проведения престижных международных спортивных соревнований, Ненад Лалович сказал, что мировая спортивная общественность с большим интересом наблюдала прекрасную организацию в нашей стране в 2015 году первых Европейских игр. Коснувшись успехов азербайджанских борцов, гость отметил важность того, что сборная команда Азербайджана завоевала второе место на соревнованиях кубка мира по вольной борьбе в США.

Глава государства выразил признательность за поздравления. Президент Ильхам Алиев отметил, что развитие спорта в Азербайджане имеет большое значение с точки зрения формирования здорового молодого поколения и перспективных спортсменов, с удовлетворением подчеркнул, что азербайджанские спортсмены завоевывают большие успехи в различных видах спорта, в том числе борьбе.

Ненад Лалович вручил главе нашего государства высшую награду Объединенного мира борьбы - "Золотой Орден", предназначенный для избранных объединением почетных людей за заслуги в борьбе в различные годы.

Глава государства выразил признательность за награду.

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