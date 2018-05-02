Состоялась встреча профессора Наргиз Пашаевой с директором Бодлейнской библиотеки Оксфордского университета Ричардом Овенденом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 апреля ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, действительный член НАНА, профессор Наргиз Пашаева провела рабочую встречу с директором Библиотеки Бодлейна Оксфордского университета, считающейся одним из самых древних и богатейших книжных храмов мира (https://www.bodleian.ox.ac.uk), членом Американского философского общества, членом Общества хранения античных книг и уникальных предметов Лондона Ричардом Овенденом и руководителем департамента развития Библиотеки Бодлейна Элейн Галлахер.

Ричард Овенден (https://www.bodleian.ox.ac.uk/about/management/biographies/richard-ovenden) является одним из 27 видных деятелей науки, образования, культуры и общественных деятелей, который был избран членом Американского философского общества осенью 2015 года на ежегодном собрании этой структуры. Членами этого Общества в разное время были такие известные лица, как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, а в ХХ веке Альберт Эйнштейн и Роберт Фрост. Напомним, что Американское философское общество было учреждено Бенджамином Франклином в 1743 году с целью «продвигать полезные знания» и является одним из старейших научных обществ США.

Ричард Овенден работал на различных должностях в библиотеках Даремского университета, Палаты Лордов, Эдинбургского университета и Национальной библиотеке Шотландии. С 2003 года он работает в библиотеке Бодлейна Оксфордского университета. В 2011-2014 годах занимал должность заместителя директора, а с 2014 года руководит Бодлейнской библиотекой.

Отметим,что всемирно известная Библиотека Бодлейна в Оксфорде располагается в пяти масштабных корпусах и имеет множество филиалов и отделений. По величине библиотека им. Томаса Бодли уступает лишь Британскому книгохранилищу. Наряду с Ватиканской читальней библиотека Оксфордского университета носит титул старейшей во всей Европе. Интересно, что основа известной Библиотеки Бодлейна Оксфордского университета была заложена не Томасом Бодли, а епископом Томасом Кобэмом в XIV веке.

В 1327 епископ Вустера Томас Кобэм создал библиотеку в Оксфордской университетской церкви Святой Марии. Коллекция была невелика, но поскольку книги в то время стоили очень дорого, студенты то и дело старались взять с собой драгоценные тома. Кобэм предложил приковать книги цепями — вполне обычная практика в те времена. Даже сегодня читатели библиотеки не могут выносить книги из залов — исключения делаются лишь в особых случаях.

В середине XV века брат Короля Генриха V герцог Глостера Хамфри подарил библиотеке около 300 древних статей и рукописей. После этого стало ясно, что церковь уже не может размещать все книжные коллекции и в 1488 году для размещения этого фонда было выделено новое здание. По сей день это здание называется библиотекой герцога Хамфри. Библиотека герцога Хамфри одна из древнейших читальных залов Бодлейнской библиотеки.

В конце XVI века библиотека столкнулась с угрозой полного закрытия. Король Эдвард VI продал книжные собрания и даже мебель библиотеки. В коллекции остались только 3 тома, которые были когда-то пожертвованы Томасом Кобэмом. В 1598 году началось возрождение библиотеки. Именно в то время бывший член Британского парламента, бывший Государственный секретарь Англии Томас Бодли, который преподавал греческий язык в колледже Мертон, написал вице-канцлеру университета письмо с предложением поддержать развитие библиотеки. Сэр Бодли переоборудовал помещение книгохранилища, лично пожертвовал несколько томов, и в 1602 в Оксфорде официально открылась библиотека Бодли.

Сегодня в Бодлейнской библиотеке находятся примерно 11 миллионов книжных и письменных экземпляров (общая длина книжных полок составляет свыше 200 километров). В читальных залах посетителей обслуживают свыше 400 сотрудников библиотеки. Большая часть редких и ветхих экземпляров размещена на цифровых носителях.

В ходе встречи профессора Наргиз Пашаевой с директором Бодлейнской Библиотеки Ричардом Овенденом в главном здании Библиотеки Бодлейна Оксфордского университета была широко обсуждена деятельность Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви, созданного по инициативе академика Наргиз Пашаевой в 2013 году, как одного из структур Оксфордского университета (https://www.orinst.ox.ac.uk/nizami-ganjavi-programme-study-languages-and-cultures-azerbaijan-and-caucasus). В ходе беседы были высказаны мнения о значимости научно-академической деятельности центра, озвучены мнения о его работе, проделанной в области фундаментальных научных исследований, а также дальнейших планах Научного центра Низами Гянджеви. Главной целью интересной и весьма значимой встречи было обсуждение выдвинутого академиком Наргиз Пашаевой предложения о присвоении имени Низами Гянджеви библиотеке Института Востоковедения Оксфордского университета. Это предложение было положительно встречено руководством Бодлейнской библиотеки. Было отмечено, что в ближайшем будущем оно будет осуществлено. На встрече было еще раз подчеркнуто, что присвоение имени гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви библиотеке Института Востоковедения Оксфордского университета – достойная оценка, данная гуманным, общечеловеческим идеям гениальной личности, его глубокой философии и творчеству. Это историческое событие является результатом и подтверждением напряженного труда Научного центра имени Низами Гянджеви за последние пять лет, как части Оксфордского университета, в научно-академической, образовательной, археологической и других областях.

Принявшие участие во встрече исполняющий обязанности директора департамента по развитию Оксфордского университета Энтони Грин и руководитель Центра Низами Гянджеви со стороны Великобритании, профессор Оксфордского университета Эдмунд Герциг, весьма высоко оценив деятельность центра, отметили, что созданный в 2013 году по инициативе академика Наргиз Пашаевой Научный центр Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете уже пять лет успешно осуществляет деятельность в соответствии с правилами и нормами, принятыми мировой научной общественностью.

После встречи профессор Н.Пашаева вместе с учеными Оксфордского университета побывали в Школе богословия (Divinity School), являющейся одной из первых созданных частей Бодлейнской библиотеки, организованной в XV веке. Прогулка, начатая здесь и завершившаяся в центре хранения коллекции древнейших рукописей, была весьма интересной. Отметим, что Школа богословия состоит из зала, который был создан с 1423 по 1488 годы, специально для лекций, обсуждения теологии и приема экзаменов. В стенах Школы богословия также проходили важные встречи, и даже королевские визиты. В 1625 году в Школе заседала Палата общин, когда в Лондоне свирепствовала чума. Потолок Школы богословия считается одним из самых больших достижений европейской готической архитектуры.

Руководитель департамента развития Бодлейнской библиотеки Элейн Галлахер ознакомила профессора Н.Пашаеву также с отделом специальных коллекций (Special Collection) Бодлейнской библиотеки и читальным залом, именуемым Библиотекой Дюка Хамфри (Duke Humfrey’s Library). Здесь хранятся древние рукописи и архивные материалы, уникальные книги, карты исторического значения, древние музыкальные образцы и цифровые экземпляры.

Отметим, что Научный центр имени Низами Гянджеви является официально принятым и признанным структурным подразделением Оксфордского университета и обладает полномочиями координатора университета по Азербайджану не только в вопросах, связанных с факультетом востоковедения, но и, в целом, по всем вопросам, касающихся науки и образования, а также других сфер деятельности Оксфордского университета. Центр является первым академическим научно-исследовательским заведением, созданным в качестве части Оксфордского университета с целью изучения богатого историко-культурного наследия Азербайджана, Кавказа и Средней Азии и популяризации его в научно-академических кругах Запада.

Со дня своего основания Научный центр реализовал ряд важных научно-академических проектов. Среди них можно отметить научно-практическую конференцию под названием «Восточный Кавказ с последнего античного до раннего исламского периодов», организованную 6 июня 2015 года Центром имени Низами Гянджеви Оксфордского университета, и который является первым научным мероприятием, совместно проведенным с Институтом востоковедения Оксфордского университета, а также Центром древнего античного периода. Впервые в истории Оксфордского университета были обсуждены древняя история и культура Азербайджана именно с античных времен до исламского периода и были определены шаги, которые будут предприняты для дальнейших исследовательских работ. В мероприятии приняли участие руководитель Центра имени Низами Гянджеви с азербайджанской стороны академик Наргиз Пашаева, руководитель Центра со стороны Англии профессор Эдмунд Герциг, почетный член колледжа Корпус-Кристи Оксфордского университета профессор Джеймс Ховард-Джонстон, считающийся одним из самых известных специалистов Великобритании по истории Византийской империи, профессор Эдинбургского университета Шотландии по римской археологии, лектор Оксфордского и Тюбингенского университетов, а также член совета Института персоведения Великобритании и Общества пропаганды римоведения Эберхард Зауэр, доктор по археологии Даремского университета Англии Дан Лоуренс, профессор университета Фридриха Шиллера Германии Аннагрет Плентке Люнинг и другие.

11 июня 2016 года в колледже Brasenose, являющимся одним из древнейших научных заведений Оксфордского университета, состоялась очередная международная научная конференция Центра Низами Гянджеви. В конференции, посвященной теме «Транскаспийские связи (V-XIII века)», наряду с учеными Оксфордского университета приняли участие ведущий археолог по шелку и льну Российской академии наук профессор Звездана Доде, руководитель Археологического департамента в Дагестанском научном центре Российской академии наук, профессор Муртазали Гаджиев, ведущий археолог Гарвардского университета, доктор Керим Ализаде, специалист по исторической антропологии Оксфордского университета, доктор Ирина Шингерай, ведущий специалист по археологии Пенсильванского университета США, доктор Лара Фабиан, доктор университетов Саскачевана в Канаде и Дарема в Великобритании Кристен Хоппер и ведущий археолог Организации управления окружающей средой, расположенном в городе Оксфорд Чарльз де Кеснен.

5 июня 2017 года в Лондоне в доме-музее известного художника Лорда Лейтона (1830-1896), основоположника изобразительного искусства периода Королевы Виктории в XIX веке, Научным центром Низами Гянджеви Оксфордского Университета была проведена церемония презентации первого академического перевода на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса (1890-1957) «Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви» (The Great Azerbaijani Poet Nizami). Эта книга впервые увидела свет на русском языке в 1940 году. С того времени книга не только не издавалась на английском языке, но и вообще не переиздавалась. Книга, оригиналы иллюстраций для которой взяты в одной из самых богатых и известных библиотек мира – Британской библиотеке, вышла в свет в изящном оформлении в издательском доме «Gilgamesh» Великобритании.

Среди проектов, отражающих деятельность Научного центра Низами Гянджеви в образовательной сфере, можно отметить обучение при поддержке Центра шести студентов на факультете востоковедения Оксфордского Университета. Этих студентов – Джеймса Уайта, Кейт Кемпбел, Роберта Вильямса, Джонатана Лоренса из Великобритании, Элиз Маус Пью из США, Уфук Озтюрк из Германии - уже называют в Оксфорде студентами Низами Гянджеви, и Центр в ближайшее время подготовит отчет об их научной работе.

Для изучения истории Кавказской Албании объективно в правильном направлении по инициативе руководителя Научного центра Низами Гянджеви с азербайджанской стороны академика Наргиз Пашаевой и профессора Оксфордского Университета Роберта Хойланда археологи Оксфордского университета четыре года назад впервые приехали в Азербайджан для проведения раскопок в Барде. Руководитель проекта – один из всемирно известных ученых по истории древнего ислама профессор Роберт Хойланд. С 2015 года Британская археологическая экспедиция в составе десяти человек под руководством доктора Пола Вордсворса из колледжа Брасеносе Оксфордского университета довела раскопки на территории Торпаггала в центре Барды до глубины XI-XIII веков. По результатам археологических раскопок ученые выяснили, что Барда была достаточно развитым городом. На окраине Барды, на территории под названием Гаратепе обнаружено жилое поселение, относящееся к IV-V векам. Результаты раскопок будут представлены международной общественности именно как древняя история Азербайджана. Цель археологической экспедиции заключается в доведении до мировой научной общественности более полной информации о древнем наследии и богатой истории Барды и Кавказской Албании. Отметим также и то, что археологическая экспедиция Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета сотрудничает с Музеем истории Азербайджана, до настоящего времени в музее состоялось несколько встреч азербайджанских ученых с участниками экспедиции. Образцы, найденные в результате археологических раскопок, переданы в Музей истории для хранения.

Для сохранения культурного наследия Азербайджана Научный центр Низами Гянджеви впервые привлек к работе Бардинской археологической экспедиции организацию «Наследие без границ» (Heritage Without Borders) Великобритании. Организация привлекает ведущих специалистов к сохранению культурного наследия человечества в различных регионах мира и, организуя хранение и защиту образцов материальной культуры, обнаруженных в ходе археологических раскопок в различных странах, обеспечивает сохранность их для будущих поколений. Именно в этих целях в рамках Бардинской археологической экспедиции руководитель организации «Наследие без границ», специалист в области археологии доктор Доминика Даркангело побывала в Баку и Барде, дала рекомендации сотрудникам Музея истории Азербайджана по защите археологических находок, методах консервации и хранения образцов материальной культуры.

До конца этого года Научный центр Низами Гянджеви Оксфордского университета планирует проведение научно-академической презентации археологических раскопок в Барде. Отметим, что по предложению руководителя Центра Низами Гянджеви Оксфордского Университета академика Наргиз Пашаевой с 2017 года к археологическим раскопкам в Барде для повышения научных и практических знаний в археологической сфере, привлечены аспирант исторического факультета отделения археологии Бакинского государственного университета Аслан Гасымов и два студента – Эльшан Салаев и Мирджавид Агаларов.

Таким образом, важная встреча, состоявшаяся в одной из древнейших и богатейших библиотек мира - Библиотеке Бодлейна между ректором Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, руководителем Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского университета с азербайджанской стороны Наргиз Пашаевой и директором Бодлейнской библиотеки Оксфордского университета, одним из авторитетных представителей мирового библиотековедения Ричардом Овенденом прошла очень плодотворно. Достижение соглашения о присвоении имени великого азербайджанского поэта, гениального Низами Гянджеви библиотеке Института Востоковедения Оксфордского университета, одного из древнейших научных и образовательных очагов мира, является историческим событием, и результатом большого труда Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского университета за последние пять лет.

В заключение встречи академик Наргиз Пашаева оставила запись в Книге почетных гостей Бодлейнской библиотеки Оксфордского Университета.

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