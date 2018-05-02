Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

2 мая 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Польши Анджея Дуду.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас с национальным праздником Республики Польша – Днем Конституции. Связи между Aзербайджаном и Польшей имеют богатые традиции. Совместная Декларация по стратегическому партнерству, подписанная нами во время моего визита в вашу страну в прошлом году, открыла новую страницу в истории наших двусторонних отношений. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для постоянного укрепления межгосударственных отношений, дальнейшего углубления нашего сотрудничества в ряде важных сфер, представляющих взаимный интерес. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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