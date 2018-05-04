Глава Индонезии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«От имени своего правительства и народа передаю вашему превосходительству самые искренние приветствия и поздравления в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Индонезией и Азербайджаном. За минувшие 25 лет мы стали свидетелями больших усилий наших стран по развитию и поощрению постоянно укрепляющихся связей. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что Индонезия полна решимости тесно сотрудничать с Азербайджаном в различных сферах. Глубоко верю, что мы продолжим совместные усилия для того, чтобы поднять существующее сотрудничество на более высокий уровень. Для меня было бы честью, если бы вы посетили Индонезию в приемлемое для каждой из сторон время. Уверен, что ваш визит проложит путь к дальнейшему развитию искреннего сотрудничества между Индонезией и Азербайджаном во имя интересов наших народов», - говорится в поздравлении.

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