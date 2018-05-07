В американском штате Небраска 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана (ФОТО)

7 мая 2018 07:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Губернатор американского штата Небраска Пит Рикетс подписал декларацию в связи со 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает посольство Азербайджана в США.

Он официально объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана и призвал жителей штата отметить этот знаменательный день.

В документе отмечается создание 28 мая 1918 года АДР - первого демократического государства в мусульманском мире, а также подчеркивается, что АДР является одним из первых государств, предоставивших равные права всем гражданам. Также отмечается признание его со стороны других демократических государств, в том числе США.

В то же время в документе подчеркивается, что в 1920 году АДР, несмотря на борьбу за свою независимость, входит в состав Советского Союза и в 1991 году добивается восстановления своей независимости. Отмечается, что в течение последних 25 лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, и в настоящее время является стратегическим партнером и союзником США в Каспийском регионе.

В заявлении говорится, что азербайджанцы, проживающие в США и в других местах мира, 28 мая будут отмечать 100-летие АДР, чтя вклад своих предков в распространении демократии на Кавказе, в Центральной Азии и на Среднем Востоке.

Декларация также была подписана госссекретарем штата Небраска Джоном Гейлом.

(Текст: Али Гасымов)

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