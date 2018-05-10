Общественность Азербайджана отмечает 95-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Десятого мая отмечается 95-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, гениального сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В день рождения общенационального лидера представители общественности республики, люди, прибывшие в Баку из различных уголков Азербайджана, гости столицы возлагают венки и цветы к могиле Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, выражая почтение к светлой памяти великого лидера.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)

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