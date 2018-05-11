В городе Санта-Фе 28 мая объявлено "Национальным днем Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице американского штата Нью-Мексико Санта-Фе 28 мая 2018 года объявлено "Национальным днем Азербайджана".

В связи с этим в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе мэр штата Алан Вебер подписал соответствующую декларацию.

В направленной в генконсульство декларации говорится, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право. Кроме того, в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира.

В документе подчеркивается, что после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году США были одним из первых государств, признавших Азербайджан и установивших с ним дипломатические отношения. Кроме того, подчеркивается, что после обретения независимости Азербайджан, укрепив свой суверенитет и независимость, стал одним из самых стремительно развивающихся и модернизирующихся государств в мире, и сегодня, обладая самой мощной экономикой в регионе, является основным торговым партнером США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что при посредничестве генерального консульства в Лос-Анджелесе Азербайджан в последние годы наладил прочные связи со штатом Нью-Мексико.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.