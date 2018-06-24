Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Госдумы России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял делегацию во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Глава государства выразил уверенность в том, что визит председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина в Азербайджан будет успешным и плодотворным и внесет вклад в дело дальнейшего развития дружественных отношений между странами. С удовлетворением вспомнив недавнюю встречу с Владимиром Путиным в Российской Федерации, Президент Ильхам Алиев отметил, что встречи между главами государств двух стран проводятся регулярно, и подчеркнул важность этих контактов с точки зрения развития связей между странами во всех направлениях. Глава государства отметил, что двусторонние отношения стран охватывают широкие сферы, имеются прочные политические связи, наблюдается хорошая динамика в области экономики, торговли, транспорта, энергетики, в гуманитарной и других сферах.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией большое значение имеет также межпарламентское сотрудничество. Глава государства отметил, что страны успешно сотрудничают в рамках международных организаций и всегда взаимно поддерживают друг друга на международном уровне. Все это является хорошим показателем связей, основанных на доверии между странами. Президент Ильхам Алиев еще раз выразил уверенность в том, что визит делегации во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил главу Азербайджанского государства с убедительной победой на президентских выборах и отметил, что на этих выборах люди продемонстрировали поддержку политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в том числе внешней политики. Вячеслав Володин подчеркнул, что отношения между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой опираются на связи стратегического партнерства и находятся на очень высоком уровне. Он отметил, что политика, осуществляемая главами государств, играет особую роль в этом деле.

Коснувшись вопроса межпарламентского сотрудничества, Вячеслав Володин отметил, что успешное развитие связей и в этой области служит делу еще большего сближения народов. Вячеслав Володин с удовлетворением подчеркнул расширение экономического сотрудничества между странами и сказал, что 30-процентный рост товарооборота является очень хорошим показателем этого. Отметив также расширение сотрудничества в области туризма, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации сообщил, что в прошлом году из России в Азербайджан прибыло более 850 тысяч туристов, и этот показатель вырос на 18 процентов. По его словам, эта цифра превысила уже показатели многих традиционных для российских туристов стран.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между странами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.