Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за военным парадом по случаю 100-летия создания ВС Азербайджана (ВИДЕО)

26 июня 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку на площади Азадлыг проходит торжественный военный парад по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Азербайджана.

За военным парадом наблюдают Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы, военные атташе зарубежных стран в нашей республике, сотрудники международных организаций, руководители делегаций, прибывшие в нашу страну в связи с юбилейным мероприятием, ветераны и представители общественности столицы.

Собравшиеся на площади Азадлыг встретили Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжительными аплодисментами.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев приветствовал личный состав, участвующих в параде.

Отдельный образцовый оркестр Министерства обороны исполнил государственный гимн Азербайджана.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил на военном параде с речью.

В военном параде принимают участие около 4000 человек парадного состава министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также Вооруженных сил Турецкой Республики.

На торжественной церемонии представлены более 240 единиц военной техники, свыше 70 летательных средств, в том числе недавно принятая на вооружение самая современная бронетехника, новейшее оружие и техника, такие, как ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

На параде присутствуют около 100 представителей из Турции, Пакистана, Беларуси, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины.

Затем началось торжественное шествие личного состава Вооруженных сил и военной техники.

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