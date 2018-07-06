Виновные в аварии в Мингячевире обязательно будут привлечены к ответственности - депутат

6 июля 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Последнее совещание, проведенное Президентом Ильхамом Алиевым по проблемам энергетической системы страны, произвело глубокое впечатление.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

По его словам, это говорит об очень серьезном подходе главы государства к данному вопросу.

«Президент Ильхам Алиев серьезно обеспокоен аварией в Мингячевире и сбоем в энергосистеме страны. Это привело к проблемам в работе нефтяного сектора, большое волнение пережили больные, находящиеся в больницах, пассажиры в метро. На совещании было отмечено, что была проявлена халатность», - сказал Керимли.

Керимли добавил, что комиссия, созданная для расследования аварии, ведет серьезную работу.

«Президент Ильхам Алиев продемонстрировал жесткую позицию. Думаю, что это очень серьезный вопрос. Глава государства поднял вопрос о наказании виновных. В связи с аварией возбуждено уголовное дело, поэтому виновные обязательно будут привлечены к ответственности, потому что авария нанесла существенный материальный ущерб государству, а также моральный и материальный ущерб гражданам. Это можно расценивать и как событие, направленное против государства. Выход из строя всей энергетической системы страны очень серьезный вопрос. Совещание стало уроком для многих», - сказал депутат.

Напомним, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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