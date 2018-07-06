Президент Ильхам Алиев утвердил Образцовый устав юридических лиц публичного права

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении "Образцового устава юридических лиц публичного права, созданных Президентом Азербайджана".

Утвержденный этим указом Образцовый устав будет считаться основным при подготовке проектов уставов юридических лиц публичного права, созданных Президентом Азербайджана.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать главу государства; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с указом и в течение пяти месяцев проинформировать об этом Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.