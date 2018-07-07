Солгавшие и проявившие халатность чиновники увидели должную реакцию Президента Ильхама Алиева - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев на последнем совещании преподал урок чиновникам.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев держит под контролем все сферы страны и если в какой-то из них есть недочеты, они тут же устраняются.

«Солгавшие и проявившие халатность чиновники увидели должную реакцию главы государства. Некоторые чиновники злоупотребляют доверием Президента Азербайджана. Крупные аварии происходят в любом государстве и в любой сфере. Но дело в том, что в Азербайджане достаточно объектов, производящих электроэнергию – гидроэлектростанции, тепловые электростанции. Только за прошедшие 15 лет в стране было построено 30 электростанций. Однако авария, произошедшая всего на одной электростанции, вырубила всю энергосистему страны. Это просто нелепо. Считаю, что виновных в произошедшем прощать нельзя и они должны быть привлечены к ответственности и понести заслуженное наказание», - сказал Мамедов.

По его словам, глава государства особо подчеркнул, что авария в первую очередь коснулась людей, и это еще раз доказало, что Президента Ильхама Алиева беспокоят проблемы народа.

«Глава государства отметил, что люди в метро, в больницах пережили волнение, стресс. Это говорит, насколько глава государства внимательно и чутко относится к народу», - сказал депутат.

Мамедов добавил, что причины аварии будут расследованы и виновные лица наказаны в рамках закона.

Напомним, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.