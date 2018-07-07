Солгавшие и проявившие халатность чиновники увидели должную реакцию Президента Ильхама Алиева - депутат

7 июля 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев на последнем совещании преподал урок чиновникам.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев держит под контролем все сферы страны и если в какой-то из них есть недочеты, они тут же устраняются.

«Солгавшие и проявившие халатность чиновники увидели должную реакцию главы государства. Некоторые чиновники злоупотребляют доверием Президента Азербайджана. Крупные аварии происходят в любом государстве и в любой сфере. Но дело в том, что в Азербайджане достаточно объектов, производящих электроэнергию – гидроэлектростанции, тепловые электростанции. Только за прошедшие 15 лет в стране было построено 30 электростанций. Однако авария, произошедшая всего на одной электростанции, вырубила всю энергосистему страны. Это просто нелепо. Считаю, что виновных в произошедшем прощать нельзя и они должны быть привлечены к ответственности и понести заслуженное наказание», - сказал Мамедов.

По его словам, глава государства особо подчеркнул, что авария в первую очередь коснулась людей, и это еще раз доказало, что Президента Ильхама Алиева беспокоят проблемы народа.

«Глава государства отметил, что люди в метро, в больницах пережили волнение, стресс. Это говорит, насколько глава государства внимательно и чутко относится к народу», - сказал депутат.

Мамедов добавил, что причины аварии будут расследованы и виновные лица наказаны в рамках закона.

Напомним, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Виновные в аварии на ТЭС в Мингячевире понесут наказание - депутат
Политика 5 июля 15:03
Пашинян выступает с бредовыми заявлениями, чтобы сбросить с себя ответственность - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 11 июня 15:21
Пашинян, ориентируясь на Запад, хочет оказать давление на Россию - азербайджанский депутат
Политика 31 мая 19:50
Распоряжение о помиловании - очередной гуманный шаг Президента Ильхама Алиева - депутат
Политика 24 мая 20:24
Визит Президента Ильхама Алиева в Великобританию свидетельствует об авторитете Азербайджана на международной арене - депутат
Политика 29 апреля 12:27
Армения столкнется еще со многими бедами - депутат
Политика 27 апреля 12:36
Лента новостей
Азербайджанский театр ищет актеров
Культура 13:56
Пожар в лесах Ярдымлинского района потушен
Происшествия 13:54
Замминистра культуры Азербайджана о дальнейшей работе министерства
Общество 13:49
TRT World посвятил передачу освобождённому от армянской оккупации азербайджанскому селу Гюннут
Нагорно-карабахский конфликт 13:38
В бакинский поселок Мардакян открылся новый автобусный маршрут
Общество 13:22
Сергей Лавров: Россия готова развивать стратегическое партнерство с Китаем
Россия 13:20
В воскресенье в Баку будет ветрено, до 32 градусов тепла
Общество 13:19
Зариф: Иран решил остаться в сделке по атому
Ядерная программа 13:18
Меркель заявила, что НАТО хочет иметь разумные отношения с Россией
Европа 13:16