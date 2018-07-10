Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на высоте (ФОТО)

10 июля 2018 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на высоте.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник совместно с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для прессы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдган, сказал глава государства, первый визит после выборов совершил в Азербайджан, что является примером азербайджано-турецкого братства, еще раз показывает единство двух стран.

«Турецкий народ вновь оказал вам доверие и поддержку. Вы долгие годы проводите большую работу по развитию Турции. Под вашим лидерством Турция прошла большой и славный путь, превратилась в большую силу мирового масштаба. Сегодня Турция обладает решающим словом в международных вопросах. Успешно осуществляются экономические реформы. По экономическому развитию Турция занимает одно из ведущих мест в мире. Под вашим лидерством в Турции полностью восстановлена стабильность. Нас, азербайджанский народ, очень радуют успехи Турции. В достижении такого уровня азербайджано-турецких отношений важную роль играют и наши совместные усилия», - отметил глава государства.

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