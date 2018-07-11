Али Гасанов: Уязвимая ситуация в Гяндже требует сплочения общества и государства (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Сложившаяся в Гяндже уязвимая ситуация требует тесной сплоченности общества вокруг государства.

Об этом в среду на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Отвечая на вопрос сотрудника ВВС по поводу покушения, совершенного вечером 3 июля на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, я, исходя из предварительной информации, сказал, что это криминальное событие, совершенное против главы Исполнительной власти, что совершено вооруженное нападение, ранен сам глава и его телохранитель, совершивший преступление задержан, правоохранительные органы осуществляют необходимые меры», - отметил Али Гасанов.

По словам помощника Президента Азербайджана, было бы не верным давать более подробные комментарии по таким тяжким преступлениям без заключения соответствующих органов. Мое заявление в качестве государственного чиновника, естественно, было связано с желанием проинформировать общество о том, что государство взяло под контроль произошедшее.

В совместном сообщении, распространенном 6 июля Генеральной прокуратурой, МВД и Службой государственной безопасности, было отмечено, что данное преступление носит террористический характер, что совершивший преступление Юнис Сафаров иностранный гражданин, что он участвовал в боевых операциях, не санкционированных Азербайджанским государством.

Из материалов, которые были опубликованы в местных и зарубежных медиа, и из неоднократно распространенных видеообращений супруги нападавшего стало известно, что это его деяние совершено не по личным мотивам, не с целью отмщения или как некоторые утверждали, в знак протеста против «социального насилия», а именно ради «идей», за которые он воевал в Сирии - для восстановления шариатского государства.

Являясь выходцем из материально обеспеченной семьи, иностранный гражданин Юнис Сафаров, естественно и не думал о «революции левых» в защиту социальной справедливости в каком-то регионе Азербайджана. Как видно из его обращений, он долгие годы готовился к этому, ожидая подходящего момента и команды для исполнения своего намерения. Видимо, напряженность, возникшая в связи с аварией, произошедшей в Мингячевире, сочли за благоприятный момент для этого.

«Как отмечалось в азербайджанских СМИ, еще в начале 2017 года в зарубежных медиа и страницах на Facebook, приближенных к названным кругам, обсуждались попытки создания исламофобского и антишиитского имиджа главе ИВ Гянджи. С начала же текущего года в определенных рэкет-изданиях наблюдался резкий рост числа материалов, публикуемых о грубом обращении Эльмара Велиева. Видимо, в силу того, что население страны не столь чувствительно к религиозным темам, необходимо было сформировать в его отношении имидж «виновника социального гнета населения», - отметил помощник Президента Азербайджана.

Сразу же после произошедшего события радикально-религиозные страницы и сайты, СМИ, связанные с сепаратистами, обвиненными в измене Родины, поспешили объявить Юниса Сафарова «героем», «мстителем из Гянджабасара». И в этот раз им на помощь пришла оппозиция ширпотреба находящаяся в Европе, в том числе посредством руководимых ими интернет-каналов такие антинациональные элементы как Лейла Юнусова. Окружение Исмаила Шабанова, завоевавшего себе имя «талышского сепаратиста» в России, Аликрама Гумбатова, проживающего под этим же статусом в Голландии, создали комитет защиты преступника и обратились к официальным лицам иностранного государства. Предатель, который в армянском военном мундире унижал с экранов Азербайджан, азербайджанского солдата во время апрельских боев 2016 года, даже посвятил ему стихотворение. Неслучайно, что и некоторые зарубежные религиозные сайты, в последнее время занимающиеся систематической идеологической провокацией против Азербайджанского государства и его независимой политики, проявляют особое рвение в эти дни. Канал Youtub сайта Ru-clip.ru, принадлежность которого неизвестна, распространил пять призывающих к мятежу клипов, подготовленных компанией, представляемой как "Səda HD".

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