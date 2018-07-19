Президент Азербайджана выделил средства для привлечения международного консультанта для внедрения ОМС

19 июля 2018 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о выделении 1,3 миллиона манатов Госагентству по обязательному медицинскому страхованию для привлечения влиятельной международной консультативной компании к процессу внедрения в стране обязательного медицинского страхования.

Средства будут выделены из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Министерству финансов Азербайджана, согласно распоряжению, поручено обеспечить выделение данной суммы.

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