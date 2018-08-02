Пашинян своими шагами в угоду Западу ставит под серьезную угрозу поддержку со стороны России - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Армения обречена на крах не только с социально-экономической, но и с военно-политической точки зрения.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что одно время Армения угрожала Азербайджану ОДКБ.

"Но теперь отношения с ОДКБ для страны-оккупанта превратились в настоящую головную боль. Армянская политическая власть приняла решение о привлечении к уголовной ответственности руководителя ОДКБ Юрия Хачатурова. Прежде всего, это было сюрпризом для России. Потому что в любом случае привлечение к уголовной ответственности действующего главы структуры, которая представляется как самый сильный на постсоветском пространстве военно-политический блок, без ведома его членов, так или иначе ставит под сомнение серьезность этой структуры. Это большой удар по имиджу ОДКБ, и это не соответствует словам о том, что она является реальным военно-политическим союзом", - сказал Бабаоглу.

Как сказал депутат, только Россия прокомментировала данное событие.

"Главный дипломат этой страны Сергей Лавров сказал, что происходящие в Армении последние событие вызывают серьезное беспокойство в Москве и события в Армении противоречат обещаниям нынешней власти Армении, что она не будет преследовать по политическим мотивами представителей прежней власти", - сказал депутат.

Бабаоглу отметил, что, по словам пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, происходящие в Армении процессы не связаны с внешней политикой и приоритеты внешней политики его страны заключаются в еще большем углублении и укреплении союзнических отношений между Россией и Арменией.

"Но уже многие информационные источники в России отмечают, что такое поведение может привести к тому, что Армения будет наказана Россией. В качестве первого шага ожидается приостановление военной помощи Армении в рамках очередного кредитного транша. Здесь речь идет о вооружении на сумму примерно в 200 миллионов долларов, что давало надежду Армении на приобретение новых ракетных установок "Искандер" и размещение их в приграничных с Азербайджаном регионах", - добавил депутат.

По его словам, Пашинян своими шагами в угоду Западу ставит под серьезную угрозу поддержку со стороны Севера.

Бабаоглу отметил, что, таким образом, продемонстрированные за последние три месяца противоречивые политические позиции приблизили эту страну к краху.

"Пока азербайджанские земли находятся под оккупацией, Армения обречена на крах не только с социально-экономической, но и военно-политической точки зрения. Поэтому нужно наконец понять эти реалии, положить конец оккупации. Чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для Армении", - сказал Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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