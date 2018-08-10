Президенты Азербайджана и Таджикистана выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - После церемонии подписания документов в Баку в пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев:

“Уважаемый господин Президент. Уважаемые гости, дорогие друзья.

Эмомали Шарипович, еще раз от всей души приветствую Вас в Азербайджане. Визит Президента Таджикистана в Азербайджан - важное событие в двусторонних отношениях наших стран. Мы часто встречаемся и в Таджикистане, и в Азербайджане, контакты носят регулярный характер. Также в рамках международных мероприятий всегда находим время пообщаться, обсудить важные вопросы. Но, конечно, официальный визит – это совсем другой формат, совсем другой уровень обсуждения и решения вопросов.

Хотел бы, в первую очередь, отметить, что мы очень пристально следим за успешным развитием Таджикистана под руководством Президента Эмомали Шариповича Рахмона. Таджикистан успешно решает вопросы социально-экономического развития. Растет международный авторитет Вашей страны. Вы выступаете с очень важными глобальными инициативами, которые направлены на устойчивое, стабильное развитие, на решение важных социальных вопросов. В Таджикистане существует общественно-политическая стабильность, что является основным фактором для поступательного развития. Мы радуемся Вашим успехам и уверены, что и дальше под Вашим мудрым руководством Таджикистан будет идти по пути развития и прогресса.

Сегодня мы и в беседе с глазу на глаз, а также в составе делегаций обсуждали очень важные вопросы двусторонней повестки дня, вопросы региональной проблематики. И уверен, что визит будет иметь очень хорошие результаты, которые обязательно скажутся на социально-экономическом взаимодействии между нашими странами и еще больше сблизят наши народы. Сегодня подписано очень много важных документов, которые создают важную правовую базу для наших отношений. И эти документы нацелены на результат. Думаю, что успешное выполнение договоренностей, которых мы достигли, приведет к значительному увеличению товарооборота и активизации нашей работы по многим направлениям. Конечно же, среди подписанных документов особо хотел бы отметить Совместное заявление президентов Таджикистана и Азербайджана, подписанное только что. Это очень фундаментальный, важный политический документ, который охватывает все сферы взаимодействия между нашими странами. Этот документ подчеркивает высокий уровень политических отношений между нашими странами. В этом документе отражены основные приоритеты в сфере экономического, транспортного, гуманитарного сотрудничества, вопросов укрепления безопасности. Также в документе отражены важные вопросы, которые беспокоят наши страны. Азербайджан активно поддерживает инициативу Таджикистана, выдвинутую в ООН, для того, чтобы следующее десятилетие - 2018-2028 годы - было десятилетием, связанным с тезисом «Вода для устойчивого развития». Это очень важная инициатива. Мы ее, как я отметил, поддерживаем. Это отражено в совместном заявлении, которое только что было подписано.

Также хотел бы выразить благодарность Таджикистану за позицию в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В тексте заявления написано, что этот конфликт должен быть урегулирован в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, решениями ОБСЕ, в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана. От имени всего азербайджанского народа хотел бы выразить благодарность за такую справедливую позицию. Это и дружественная позиция, это и справедливая позиция. Потому что долгие годы международно признанная территория Азербайджана находится под армянской оккупацией. Армения игнорирует выполнение решений и резолюций ведущих международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы и других организаций. Все они принимали в свое время решения, резолюции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, в свете того, что решение должно быть принято в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Сегодня мы активно обсуждали вопросы торгово-экономического, транспортного взаимодействия. Пришли к серьезным договоренностям в этом направлении, которые дадут бурный рост развитию промышленности наших стран. Мы еще раз увидели насколько мы взаимосвязаны и насколько активно мы можем решать вопросы в связи с кооперацией. Это касается и вопроса сотрудничества в сфере поставок алюминия, это касается подписанного сегодня меморандума о поставках нефтяного кокса, многих других вопросов. Это не просто торгово-экономические договоренности, это проекты, которые определят на многие годы уверенное развитие отношений в экономической сфере и создадут возможности для создания сотен новых рабочих мест.

Я подробно информировал Президента Таджикистана о транспортных проектах, которые Азербайджан реализовал совместно со своими партнерами и которые открывают совершенно новые возможности для экспорта, в том числе из Таджикистана, также из других стран Центральной Азии через территорию Азербайджана. Введение в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, так же, как и строительство крупного торгового порта Алят, создают совершенно новые возможности для использования этого коридора для экспорта грузов. И, естественно, мы рассчитываем на увеличение грузов из Таджикистана, договоренности об этом достигнуты. И мы ожидаем значительное, многократное увеличение транзитных грузов, которые будут идти через территорию Азербайджана на международные рынки.

Мы обсуждали вопросы, связанные с гуманитарным сотрудничеством, сотрудничеством в сфере образования, культуры, вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. Мы договорились послать специальные делегации для проработки вопросов тесного взаимодействия. Иными словами, по всем вопросам, которые мы обсуждали, у нас есть полное взаимопонимание, и все, что мы обсуждали, уверен, будет реализовано. Потому что все это нацелено на конкретный результат. Уверен, что результаты визита Президента Таджикистана в Азербайджан будут играть важную роль в деле дальнейшего укрепления братских отношений между нашими странами. Еще раз добро пожаловать, уважаемый господин Президент”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Затем с заявлением выступил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон:

“Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья.

Мне приятно находиться на дружественной азербайджанской земле с официальным визитом и ощущать искреннее радушие азербайджанского народа. Азербайджан занимает одно из важных мест во внешнеполитической стратегии Таджикистана и мы заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении таджикско-азербайджанского сотрудничества.

Сегодня в рамках нашего политического диалога состоялся конструктивный и заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов как двустороннего, так и регионального и международного характера. Мы с Ильхамом Гейдаровичем сошлись во мнении относительно важности более полного использования существующих возможностей для тесного сотрудничества по всем направлениям, о чем только что Ильхам Гейдарович проинформировал вас. В центре внимания были вопросы увеличения товарооборота между нашими странами и расширения спектра нашего сотрудничества в различных секторах экономики. В этом плане мы отметили важную роль совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как механизма межгосударственного взаимодействия двух стран. Были едины в том, что четкое выполнение достигнутых в рамках комиссии договоренностей и реализация подписанных межгосударственных документов являются фактором дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений.

Мы считаем, что сегодняшние договоренности будут способствовать развитию долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность, энергетика, транспорт, аграрный сектор и туризм. Было выражено мнение, что для существенного увеличения двустороннего товарооборота и совершенствования структуры товарной номенклатуры необходимо активизировать и улучшить двустороннее сотрудничество во всех направлениях, представляющих взаимный интерес. В ходе настоящего визита мы продолжили работу по укреплению правовой базы двустороннего сотрудничества. Документы, которые мы подписали сегодня по итогам переговоров, востребованы временем и охватывают все ключевые сферы сотрудничества.

В ходе переговоров, прошедших в традиционной атмосфере взаимопонимания, мы также обсудили перспективы нашего взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных и региональных объединений. Мы обсудили афганскую проблематику, по которой наши страны исходят из общих позиций. Мы подтвердили свою приверженность целям возрождения мира и стабильности в Афганистане, а также высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, радикальной религиозной идеологией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами безопасности. Хотел бы особо отметить, что по всем этим вопросам наши позиции совпадают, что является хорошей основой для сотрудничества и тесного взаимодействия в этом направлении.

Мы также обменялись мнениями по процессам, протекающим на Южном Кавказе. Мы выражаем твердую приверженность принципам мирного решения имеющихся противоречий и конфликтов в рамках общепризнанных международных норм и критериев. По нашему убеждению, политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь разрешения столь сложной проблемы, каковой является Нагорный Карабах.

Соответствующее внимание было уделено вопросам развития культурно-гуманитарных связей. Была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, искусства, туризма и в других областях взаимных интересов. В целом, хотел бы сказать, что мы удовлетворены состоявшимся диалогом. Уверен, что результаты сегодняшних переговоров еще более сблизят наши страны и народы. Они создают дополнительные условия и предпосылки для успешного взаимодействия, которое в течение последнего десятилетия из года в год наполняется новым практическим содержанием. Пользуясь возможностью, хотел бы подчеркнуть, что Таджикистан со своей стороны приложит все усилия для того, чтобы наши межгосударственные отношения всемерно развивались, укреплялись во благо наших народов. Убежден, что проделанная нами сегодня работа будет способствовать переводу нашего многопланового партнерства на более высокие ступени роста.

Для продолжения нашего конструктивного межгосударственного диалога я пригласил Президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Гейдаровича посетить с официальным визитом Таджикистан в удобное для него время.

Еще раз благодарю Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, и в Вашем лице братский народ Азербайджана за теплый прием и традиционное азербайджанское гостеприимство. Спасибо”, - сказал Президент Эмомали Рахмон.

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