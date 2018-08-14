Россия, Азербайджан и Казахстан проявили наибольшую гибкость в принятии Конвенции по Каспию - эксперт

14 августа 2018 13:56 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Установлены новые электропогружные насосы на нефтяных месторождениях в Азербайджане
Энергетика 12:56
Канадская компания о ходе строительства установки для ремонта скважин в Азербайджане
Энергетика 12:39
Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют консультации осенью в Азербайджане
Политика 11:15
Румынский морской порт Констанца открыт для совместных проектов с Бакинским портом (Эксклюзив)
Бизнес 07:05
В Азербайджане стали реже жениться
Общество 13 августа 20:44
Женщины-предприниматели Азербайджана нацелены на экспорт продукции под национальным брендом на рынки СНГ и Европы (Эксклюзив)
Бизнес 13 августа 20:38
Лента новостей
Дорожная полиция задержала более 50 нарушителей в Хачмазском районе (ФОТО)
Общество 14:02
Британская полиция рассматривает инцидент у парламента как теракт
Европа 13:57
В Армении протестующие потребовали обжаловать освобождение Кочаряна
Армения 13:50
Определены сроки внедрения системы моментальных платежей в Азербайджане
ИКТ 13:41
Турция прекратит закупку электронной американской продукции
Бизнес 13:37
Мэр Лондона находится в контакте с полицией по ЧП у здания парламента
Европа 13:34
Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла
Общество 13:33
Достигнутые на саммите в Актау договоренности приведут к улучшению экосистемы Каспия - директор института
Общество 13:15
Азербайджанская нефть 13 августа подешевела
Энергетика 13:13