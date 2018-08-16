Президент Ильхам Алиев поздравил глав Индонезии и Габона

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны - Дня независимости. Верю, что развитие азербайджано-индонезийских связей, нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет служить интересам наших народов. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии – мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Президента Габона Али Бонго Ондимбу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Республики Габон – Днем независимости. B столь знамeнательный день выражаю вам наилучшие пожелания, желаю вашему народу мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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