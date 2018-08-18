Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил нового премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан.

Aзербайджан и Пакистан объединяют отношения стратегического партнерства и союзничества, продиктованные волей наших дружественных и братских народов. Надеюсь, что наше сотрудничество, основанное на взаимной вере, доверии и поддержке, и дальше будет успешно развиваться и укрепляться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния братского народа Пакистана", - говорится в поздравлении.

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