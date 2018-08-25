Ангела Меркель: Азербайджан является важной страной для ЕС в диверсификации энергообеспечения Европы (версия 2)

25 августа 2018 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важной страной для ЕС в диверсификации энергообеспечения Европы.

Об этом, в частности, сказала Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встрече в Баку в субботу с бизнесменами в Центре Гейдара Алиева.

"Сегодня мы провели интенсивный обмен мнениями по двусторонним отношениям. Обменялись мнениями по отношениям Азербайджана с Европейским союзом. Также мы говорили о расположении Азербайджана на геостратегической территории, наличии границ с Ираном и Россией, тесных отношениях с Турцией", - сказала Ангела Меркель.

Канцлер отметила, что Азербайджан является важной страной для ЕС в диверсификации энергоснабжения Европы.

"Как видно из этого здания, Азербайджан добился стремительного развития. С этой точки зрения диверсификация экономики является хорошим фактом. Диверсифицированная немецкая экономика создает здесь основу для хорошего партнерства. В Азербайджане действуют немецкая торгово-промышленная палата, более 150 немецких предприятий. Президент отметил, что другие предприятия тоже активно приглашаются к тому, чтобы внести вклад в развитие экономики страны. У нас имеется к этому большой интерес", - сказала Канцлер.

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