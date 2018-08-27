Визит Ангелы Меркель в Азербайджан весьма важен и с точки зрения отношений с ЕС - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан крайне важен, как с точки зрения развития двусторонних отношений, так и отношений между Европейским союзом и Азербайджаном.

Об этом в понедельник сообщил Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат сказал, что, несмотря на то, что эксперты и пресса большей частью характеризовали этот визит как политический, приезд Меркель в Азербайджан был также связан и с серьезными экономическими вопросами.

"Затронув именно этот момент, Меркель отметила, что Азербайджан является наиболее крупным и самым важным торговым партнером Германии в регионе. В настоящий момент в Азербайджане действует 150 немецких предприятий. Данный факт дает основание полагать, что Германия придает огромное значение экономическому сотрудничеству с Азербайджаном, видит новые выгодные экономические перспективы в диверсификации экономики страны", - сказал депутат.

Бабаоглу отметил, что Германия является государством с самой крупной экономикой и, имея такие возможности, стремится демонстрировать еще большую активность в регионе.

"Германия вынуждена оставаться приверженной некоторым международным обязательствам, взятым на себя после Второй мировой войны. Поэтому во время кардинальных изменений, происходящих на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Восточной Европе и Балканах, Германия не значилась среди стран, активно вмешивающихся в эти события. Вместо этого, Германия старается компенсировать этот пробел экономическими средствами", - добавил Бабаоглу.

По словам депутата, слова Меркель в связи нагорно-карабахской проблемой, что "Германия продолжит усилия на основе решений Совета Безопасности ООН и будет стремиться найти путь решения вопроса для улучшения положения людей в соответствующих регионах", нужно расценивать как то, что она придает важное значение отношениям с Азербайджаном.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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