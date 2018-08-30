Азербайджан и Перу готовы подписать соглашение о сотрудничстве в области культуры

30 августа 2018 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев встретился с послом Перу в Азербайджане Марией Милагрос Кастаньон Сеаоне, говорится в четверг в сообщении министерства.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами, осуществления совместных проектов.

В ходе встречи также была отмечена готовность к подписанию соглашения о сотрудничестве в области культуры между министерства Азербайджана и Перу. С целью подписания соглашения посол пригласила Гараева посетить Перу.

Министр, в свою очередь, пригласил перуанскую сторону принять участие в VI Бакинском международном гуманитарном форуме, который состоится 25-26 октября, и в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Азербайджане в 2019 году.

Во время встречи была подчеркнута важность развития сотрудничества между двумя странами в области культуры, в особенности, в областях археологических раскопок, искусства и архитектуры.

В заключении посол выразила благодарность за теплый прием и выразила уверенность, что сотрудничество между двумя странами в области культуры станет плодотворным.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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