Проникновение в Азербайджан религиозного радикализма вызывает беспокойство - Азай Гулиев

30 августа 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня одной из важнейших проблем Азербайджана является религиозный радикализм. В Азербайджане не существовало религиозного радикализма, однако, его проникновение в страну извне является вопросом, который нас беспокоит.

Об этом в четверг на пресс-конференции «Неправительственные организации и религиозные общины: организация совместной деятельности» сказал председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, депутат Азай Гулиев.

Гулиев сказал, что Азербайджан – открытая для мира страна, но проникновение религиозного радикализма извне вызывает серьезную озабоченность в обществе.

Депутат отметил, что необходимо проводить массовую просветительскую работу по борьбе с религиозным радикализмом.

«За последние годы Советом профинансировано 62 проекта. Предлагаю, чтобы в будущем Совет совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами проводил грантовые конкурсы, привлекались финансовые средства других фондов, и осуществлялась совместная координационная работа», - отметил Гулиев.

Председатель Совета предложил, чтобы был создан координационный совет по борьбе с религиозным радикализмом с участием Совета государственной поддержки неправительственных организаций, Государственного комитета по работе с религиозными структурами и других структур.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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