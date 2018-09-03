Проводятся тактико-специальные занятия войск ПВО Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана, говорится в понедельник в сообщении минобороны.

В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки новых стартовых позиций.

Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражения ракетных ударов условного противника.

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