Администрация Президента: Участвующие в незаконных формированиях граждане Азербайджана привлекаются к уголовной ответственности

11 сентября 2018 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, участвующие в незаконных формированиях в других странах, при возвращении привлекаются к уголовной ответственности.

Об этом в интервью «Эхо Москвы» сказал заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам религии, мультикультурализма и межнациональных отношений Этибар Наджафов.

«Жители Азербайджана, которые уезжали по вербовке в террористические организации, например "Исламское государство" (ИГ), возвращаются, и они привлекаются к уголовной ответственности за участие в этих запрещенных организациях. За то, что они нарушили закон, ведь мы исходим из верховенства закона, закон для всех. Такие люди не только со стороны государства критикуются, но и со стороны всего азербайджанского общества», - сказал Наджафов.

Чтобы предотвратить такого рода «негативные явления, как участие граждан в составе террористических организаций», добавил Наджафов, проводится определенная политика, которая не нравится некоторым странам.

Как отметил Наджафов, в Азербайджане есть определенные организации, в основном мусульманские, которые финансируются из других стран.

«Речь идет о тех центрах, которые находятся в некоторых государствах Ближнего Востока. Эти центры исповедуют ту же самую идеологию, которую исповедуют ИГ и другие различного рода организации. Их действия противоправны, они не соблюдают Конституцию. В любом государстве, если какая-то организация не соблюдает закон, она должна отвечать за свои противоправные действия», — отметил он.

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