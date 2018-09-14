Самед Сеидов: Повторение слов Пашиняна членами армянской делегации в ПАСЕ смехотворно

БАКУ /Trend/ - Армянская делегация в ПАСЕ выступила с заявлением, в котором присутствуют не поддающиеся логике мысли, сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в пятницу на заседании комитета.

"Повторение слов премьер-министра Пашиняна членами армянской делегации в ПАСЕ смехотворно", - сказал он.

Сеидов отметил, что состав армянской делегации в ПАСЕ меняется, поскольку он был сформирован в годы прежней власти. «Эти депутаты всячески пытаются удержаться в том составе, который определит Пашинян, потому и повторяют сказанное им. Это довольно смехотворно», - сказал он.

Глава комитета подчеркнул, что процессы, которые идут в Армении, перешли в новую плоскость. «Правительство Пашиняна утратило свой авторитет, через определенное время мы станем свидетелями подрыва его имиджа не только в регионе, но и на международном уровне», - сказал Сеидов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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