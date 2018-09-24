Азербайджан представит на оборонной выставке ADEX-2018 бронемашину «Туфан»

24 сентября 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На третьей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая откроется в Баку 25 сентября, будет продемонстрирована бронемашина «Туфан» отечественного производства.

Об этом в понедельник на пресс-конференции сказал замминистра оборонной промышленности Яхья Мусаев.

«Образец бронемашины «Туфан» уже готов, и он будет демонстрироваться на выставке. По завершении последних испытаний начнется ее производство», - сказал он.

Мусаев отметил, что эта выставка станет самой крупной оборонной выставкой региона.

По его словам, на выставке будут представлены 224 компании. «В открытии примут участие министры шести стран, главы компаний и комитетов 11 стран. На выставке будет продемонстрировано более 260 видов военной продукции», - сказал Мусаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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